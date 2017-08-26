 Olmayacak galiba – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Olmayacak galiba

    Olmayacak galiba
    Vardar'ı ilk maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen eleyeceklerini düşünen Aykut Kocaman da son dakikalara girilirken pes etti. Tecrübeli hocanın, maç 1-1 devam ederken Dirar'ın kafa şutu auta çıkınca yardımcısı Fahrettin Ömerovic'e doğru, "Olmayacak galiba" dediği ortaya çıktı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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