İstenmeyen 4’lü!

Oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de taraftarlar genel olarak tüm takıma tepkili. Ancak bazı oyuncular ise bardağı taşırdı. Islıklanan Van Persie, Hasan Ali, Ozan ve Volkan Demirel'e artık 'istenmeyen adam' olarak bakıldığı belirtildi