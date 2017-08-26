 İstenmeyen 4’lü! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    İstenmeyen 4’lü!

    İstenmeyen 4’lü!
    Oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de taraftarlar genel olarak tüm takıma tepkili. Ancak bazı oyuncular ise bardağı taşırdı. Islıklanan Van Persie, Hasan Ali, Ozan ve Volkan Demirel'e artık 'istenmeyen adam' olarak bakıldığı belirtildi
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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