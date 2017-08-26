 Gençlerbirliği'nde iki oyuncu kadro dışı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gençlerbirliği'nde iki oyuncu kadro dışı

    Gençlerbirliği'nde iki oyuncu kadro dışı

    Gençlerbirliği'nde Brezilyalı Bady ile Rumen futbolcu Matei, Fenerbahçe maçı öncesi kadro dışı bırakıldı.

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Aleksandar Scekic ve kaleci Taha Cengiz Demirtaş, yarınki maçta sahada yer alamayacak.

    Jailton'un lisans sorunu çözüldü

    Başkent ekibi, Çin 2. Ligi'nden transfer ettiği Jailton Lourenco Da Silva'nın (Jailton Paraiba) lisans sorununu çözdü.

    Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, teknik direktör Özat'ın görev vermesi durumunda yarınki maçta Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek.

    Kırmızı-siyahlıların yeni transferi, kadrodaki 14. yabancı futbolcu oldu.

    5 yabancı oyuncu transfer etti

    Yabancı futbolcularından 3'ünü gönderen, 2'sini kadro dışı bırakan Gençlerbirliği, 5 yabancı oyuncu transfer etti.

    Kırmızı-siyahlı kulüp, geçen sezon devre arasında transfer ettiği Agon Mehmeti, Jonathan Ring ve Etien Velikonja'nın sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Başkent ekibi ayrıca Rumen Cosmin Matei ve hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede yatarken sözleşme imzalattığı son transferi Brezilyalı Bady'yi ise kadro dışı bıraktı.

    Son olarak Jailton'u renklerine bağlayan Gençlerbirliği, sezon öncesi Elvis Manu, Petar Skuletic, Ousmane Ndiaye ve Dialo Guidileye'yi kadrosuna kattı.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:32
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