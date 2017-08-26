Fenerbahçe kafilesi başkente geldi
Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yapmadı.
Basın mensuplarına görüntü vermeyen kafilenin, aprondan otobüsle alandan ayrılarak, kulübün İncek'teki tesislerine geçtiği öğrenildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Makedonya temsilcisi Vardar'a elenmişti.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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Trabzon'dan karara büyük tepki
Toplam 3
Yorum
ERAY TS Hakem maçı adil bir şekilde yönetme niyetiyle sahaya çıkmamış ya da amatör ligde maç yönetemeyecek kadar kötü bir hakem.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
ofliii bu futbolcularla biz hep çile çekeriz.bir adım ileri iki adım geri gideriz.hep de öyle oldu .hiç mi ders alınmaz. okayla onurla bu iş olmaaz
Fenerbahçe kafilesi başkente geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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