 Fenerbahçe kafilesi başkente geldi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    kafilesi başkente geldi

    Fenerbahçe kafilesi başkente geldi

    Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak , Ankara'ya geldi.

    Esenboğa Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yapmadı.

    Basın mensuplarına görüntü vermeyen kafilenin, aprondan otobüsle alandan ayrılarak, kulübün İncek'teki tesislerine geçtiği öğrenildi.

    Sezona iyi bir başlangıç yapamayan , Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Makedonya temsilcisi Vardar'a elenmişti.

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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