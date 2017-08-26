Fenerbahçe kafilesi başkente geldi

Esenboğa Havalimanı'na ulaşan sarı-lacivertli kafile, iç hatlar terminalinden çıkış yapmadı.

Basın mensuplarına görüntü vermeyen kafilenin, aprondan otobüsle alandan ayrılarak, kulübün İncek'teki tesislerine geçtiği öğrenildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Makedonya temsilcisi Vardar'a elenmişti.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı yarın saat 21.45'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.