Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor

Vardar karşısında alınan sonuçların ardından Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe lige dönüyor. Geride kalan 2 haftada 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Süper Lig'de ilk 2 haftada 2 puan toplayan, Avrupa Ligi'nde de Vardar'a elenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında boy gösteriyor. Geride kalan 6 resmi maçta sadece Sturm Graz deplasmanında galip gelen sarı-lacivertli ekip, ligde 3 puan arıyor. Eski kaptanı Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği'yle bugüne de 117 kez karşılaşan Fenerbahçe, 66 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 33 mücadele beraberlikle sonuçlanırken 18 mücadeleyi Ankara ekibi galibiyetle tamamladı. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada yalnızca 1 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 maçı Gençlerbirliği, 7 karşılaşmayı ise Fenerbahçe kazanmasını bildi.



Alper forma giyemeyecek

Vardar karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının sonunda yerini Aatif'a bırakan Alper Potuk, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni transferler Giuliano ve Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

