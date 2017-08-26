Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Vardar karşısında alınan sonuçların ardından Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe lige dönüyor. Geride kalan 2 haftada 2 puan toplayan sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
Alper forma giyemeyecek
Vardar karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının sonunda yerini Aatif'a bırakan Alper Potuk, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeni transferler Giuliano ve Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:50
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
thebarbaros eksik akıllı fb'li arkadaşım, hem el altından diyorsun hem aşikar diyorsun. el altından gizli, aşikâr ise açık yapılandır. bir sözlüğe bak !
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 30
Yorum
Ertan Bu ne be bilader Beşiktaşımız batmışta haberimiz yokmuş! Bu borçlar nasıl ve ne zaman ödenir bilmek mümkün değil. İnsallah öderler.
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 28
Yorum
Karar Herkes bildiği işi yapsın.
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