F.Bahçe'de sakatlık şoku

Sarı-lacivertli kulüp sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yapılan açıklamada, "17 mart 2017 tarihinde sol kolunda oluşan 5 parçalı kırık nedeniyle ameliyat olan, aradan geçen 5.5 aylık süreçte kemik kaynaması tamamlanan ve ameliyatı yapan ekiple istişare edilerek son kontrolleri gerçekleştirilen Fernandao takımla çalışmalara başladı.



Sol arka alt adalesinde oluşan yırtık sebebiyle tedavisi süren Mehmet Ekici'nin ise milli maç arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.



Vardar maçında sol omzunun üzerine düşen ve omuz bağlarında yırtık meydana gelen Robin Van Persie'nin tedavisine başlandı, 10 gün ile 2 hafta arası takımdan ayrı çalışması ön görülüyor.



Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk'un kasık ve arka adalesinde 2. derece yırtık oluştuğu tespit edildi, tedavisine başlandı" denildi.