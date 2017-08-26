 ''Eljif’e yazık ediliyor'' – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ''Eljif’e yazık ediliyor''

    ''Eljif’e yazık ediliyor''
    Makedonya'da F.Bahçe-Vardar maçını yayınlayan Nova TV'de yorum yapan eski futbolcu İlija Najdovski, Eljif Elmas'a F.Bahçe'de yazık olduğunu söyledi. Bir dönem Denizlispor forması da giyen Najdovski, "F.Bahçe benim zamanımdan beri hiçbir futbolcu yetiştiremedi. Eljif başka takıma gitmeli" sözlerini kullandı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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