''Eljif’e yazık ediliyor''

Makedonya'da F.Bahçe-Vardar maçını yayınlayan Nova TV'de yorum yapan eski futbolcu İlija Najdovski, Eljif Elmas'a F.Bahçe'de yazık olduğunu söyledi. Bir dönem Denizlispor forması da giyen Najdovski, "F.Bahçe benim zamanımdan beri hiçbir futbolcu yetiştiremedi. Eljif başka takıma gitmeli" sözlerini kullandı.