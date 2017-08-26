 Dirar’a sabırlar tükendi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Dirar’a sabırlar tükendi

    Dirar’a sabırlar tükendi

    F.Bahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar, performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

    Görev aldığı ilk maçlarda beğeni toplayan, sonrasında ise sürekli geriye giden Faslı kanat oyuncusu, son Vardar maçında da dökülünce sabırlar taştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Aykut Kocaman'ın yeni Kuyt olarak gördüğü Dirar'a sosyal medyadan yüklenmeye başladılar. Yapılan yorumlarda Dirar'ın Beşiktaş'a kaptırılan Lens'in alternatifi olamayacağı, yerine kesinlikle transfer yapılması gerektiği vurgulanıyor.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:27
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