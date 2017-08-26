 Daha kızgın ve sert olmalı – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Daha kızgın ve sert olmalı

    Daha kızgın ve sert olmalı
    Sturm Graz ve Vardar'a birer gol atmasına rağmen defansta Kjaer'in yerini doldurmaktan uzak bir görüntü sergileyen Roman Neustadter'e bir eleştiri de geçen sezon F.Bahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot'tan geldi. Pot, "Roman bu pozisyonda oynayabilmek için rakibini korkutmalı, daha sert ve kızgın olmalı" dedi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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