Daha kızgın ve sert olmalı

Sturm Graz ve Vardar'a birer gol atmasına rağmen defansta Kjaer'in yerini doldurmaktan uzak bir görüntü sergileyen Roman Neustadter'e bir eleştiri de geçen sezon F.Bahçe'de Dick Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot'tan geldi. Pot, "Roman bu pozisyonda oynayabilmek için rakibini korkutmalı, daha sert ve kızgın olmalı" dedi.