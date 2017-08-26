 Bu ayıp size yeter! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Bu ayıp size yeter!

    Bu ayıp size yeter!

    UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalan 48 takım arasında F.Bahçe’yi eleyen Vardar ile G.Saray’ı saf dışı bırakan Östersunds puan sıralamasında son iki sırada yer aldı.

    ve 'ın UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atması iki kulübün taraftarlarını üzerken, ülkemize de puan kaybettirdi. Asıl acı taraf ise iki güzide ekibin elendikleri Vardar ve Östersunds'un bugüne kadar Avrupa'da hiçbir başarısının bulunmaması. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan 48 takım arasında Fenerbahçe'yi eleyen Vardar 5,125 puanla 47. sırada yer alırken, Galatasaray'ı saf dışı bırakan Östersunds ise 3,945 puanla son sırada bulunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam piyasa değerleri 200 milyon euro iken, bu iki takımın değeri ise sadece 20 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:25
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