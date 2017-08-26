Böyle futbol oynanmaz!

Kötü futbol Valbuena'yı da isyan noktasına getirdi. 32 yaşına rağmen takımın en çok çabalayan ismi olan ancak orta saha ve forvetten yeterli desteği göremeyen Fransız yıldızın, "Verkaç bile yapamıyorum. Herkes durarak oynuyor. Böyle futbol olmaz" diye dert yandığı belirtildi.