 Alper, G.Birliği’ne karşı yok – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Alper, G.Birliği’ne karşı yok

    Alper, G.Birliği’ne karşı yok
    Kanarya, G.Birliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk'tan gelen haber üzdü. Takımın en formda ismi olan futbolcunun kasık bölgesinde yırtık tespit edildi. Yarın başkentteki G.Birliği maçında forma giyemeyecek olan Alper'in milli araya rağmen Başakşehir maçını da kaçırma ihtimali var.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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