Alper, G.Birliği’ne karşı yok

Kanarya, G.Birliği maçı hazırlıklarına ara vermeden başlarken, Vardar maçında sakatlanan Alper Potuk'tan gelen haber üzdü. Takımın en formda ismi olan futbolcunun kasık bölgesinde yırtık tespit edildi. Yarın başkentteki G.Birliği maçında forma giyemeyecek olan Alper'in milli araya rağmen Başakşehir maçını da kaçırma ihtimali var.