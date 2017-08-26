 Ağlatan utansın – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Ağlatan utansın

    Ağlatan utansın
    Vardar karşısında alınan 2-1'lik yenilgi maçtan sonra tribünleri üzüntüye boğarken, minik bir taraftar gözyaşlarına boğuldu. Hıçkıra hıçkıra ağlayan çocuğu polisin teselli ettiği görüntüler çok sayıda paylaşılırken sosyal medyada, "Sen değil seni ağlatanlar utansın" yorumları yapıldı.

    'KARABAĞ'LIYIZ
    Sarı-lacivertli taraftarlar, "Avrupa'da bu sezonki takımımız Karabağ" paylaşımları ile futbolculara isyanını dile getirdi. 12 milyon euro değeri olan Azeri ekibi, Danimarka'dan FC Kopenhag'ı saf dışı bırakarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. FC Kopenhag bir önceki turda Vardar'ı elemişti.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:03
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