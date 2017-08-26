 Advocaat: Elimde ki en iyi forvet hala Van Persie! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Advocaat: Elimde ki en iyi forvet hala Van Persie!

    Advocaat: Elimde ki en iyi forvet hala Van Persie!
    Fenerbahçe göndermek için çare ararken, Dick Advocaat, milli takıma çağırdığı Robin van Persie için, "Robin kadroda çünkü hala onu sahip olduğumuz en iyi forvetlerden biri olarak görüyorum" dedi. Bu arada yönetimin, Feyenoord ile flört eden Van Persie'den kurtulmak için sözleşmesini karşılıklı feshetmeyi önereceği iddia edildi.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat: Elimde ki en iyi forvet hala Van Persie! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.