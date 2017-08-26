Advocaat: Elimde ki en iyi forvet hala Van Persie!

Fenerbahçe göndermek için çare ararken, Dick Advocaat, milli takıma çağırdığı Robin van Persie için, "Robin kadroda çünkü hala onu sahip olduğumuz en iyi forvetlerden biri olarak görüyorum" dedi. Bu arada yönetimin, Feyenoord ile flört eden Van Persie'den kurtulmak için sözleşmesini karşılıklı feshetmeyi önereceği iddia edildi.