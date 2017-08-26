6 transfer birden!
Başkan Aziz Yıldırım, “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız, hoca kimi isterse alalım” diyerek kurmaylarına talimat verdi. Sol bek, stoper, orta saha, sağ ve sol açık ile bir de forvet transferi gündemde.
EMRE VE SOW DA LİSTEDE
Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'in bir-iki gün içinde Fenerbahçeli yapılacağı öğrenilirken, yeniden milli takıma seçilen eski kaptan Emre Belözoğlu ile Pierre Webo ve Moussa Sow'un da gündemde olduğu belirlendi. Porto'nun Meksikalı sol beki Miguel Layun ise Kanarya'nın sol bek adaylarından biri. Meksika basını, "F.Bahçe, Layun'u istiyor ancak Porto'ya henüz resmi teklif yok" diye yazdı. Bologna'nın Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier de gündemdeki bir diğer isim.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:08
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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