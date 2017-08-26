6 transfer birden!

ile yaptığıanlaşması gereğince sattığıkadar oyuncu alabiliyordu. Kanaryaanlaşma gereği satmadan da transfer yapabiliyorduancak alınanoyuncular'da oynatılamayacağıiçin buyola başvurulmuyordu.faciası sonrasıAvrupa'ya veda edilince,bu sezon içinkısıtlamasıkalktı.dedi. Vardar yenilgisi sonrasıkurmaylarıyla bir araya gelen Yıldırım, "Busene kesinlikle şampiyon olacağız.diyerek transferde bir an önceharekete geçilmesini istedi.'la yapılacak toplantı sonrasıhangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenecek.Sızan bilgilere göre en az 6 transfer dahayapılacak.vetakviyeleryapılacak. Ayrıca bir golcüdaha alınacak.ve'nin yediğihatalı goller sonrası sürpriz birkaleci transferinin de gerçekleşebileceğide belirtiliyor.Milan'ınstoperi'in bir-iki gün içinde Fenerbahçeliyapılacağı öğrenilirken, yeniden millitakıma seçilen eski kaptanileve'un dagündemde olduğu belirlendi.'nunsol bekiise Kanarya'nınsol bek adaylarından biri. Meksika basını,diye yazdı.'nınFransız sol kanat oyuncusude gündemdeki bir diğer isim.