 6 transfer birden! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    6 transfer birden!

    6 transfer birden!

    Başkan Aziz Yıldırım, “Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız, hoca kimi isterse alalım” diyerek kurmaylarına talimat verdi. Sol bek, stoper, orta saha, sağ ve sol açık ile bir de forvet transferi gündemde.

    , UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereğince sattığı kadar oyuncu alabiliyordu. Kanarya anlaşma gereği satmadan da transfer yapabiliyordu ancak alınan oyuncular Avrupa'da oynatılamayacağı için bu yola başvurulmuyordu. Vardar faciası sonrası Avrupa'ya veda edilince, bu sezon için FFP kısıtlaması kalktı. Başkan Aziz Yıldırım, "Transferse transfer, ne gerekiyorsa yapılsın" dedi. Vardar yenilgisi sonrası kurmaylarıyla bir araya gelen Yıldırım, "Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız. Hoca kimi isterse alacağız" diyerek transferde bir an önce harekete geçilmesini istedi. Aykut Kocaman'la yapılacak toplantı sonrası hangi mevkilere transfer yapılacağı belirlenecek. Sızan bilgilere göre en az 6 transfer daha yapılacak. Sol beke, stopere, orta sahaya, sağ ve sol açığa takviyeler yapılacak. Ayrıca bir golcü daha alınacak. Volkan Demirel ve Carlos Kameni'nin yediği hatalı goller sonrası sürpriz bir kaleci transferinin de gerçekleşebileceği de belirtiliyor.

    EMRE VE SOW DA LİSTEDE
    Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'in bir-iki gün içinde Fenerbahçeli yapılacağı öğrenilirken, yeniden milli takıma seçilen eski kaptan Emre Belözoğlu ile Pierre Webo ve Moussa Sow'un da gündemde olduğu belirlendi. Porto'nun Meksikalı sol beki Miguel Layun ise Kanarya'nın sol bek adaylarından biri. Meksika basını, "F.Bahçe, Layun'u istiyor ancak Porto'ya henüz resmi teklif yok" diye yazdı. Bologna'nın Fransız sol kanat oyuncusu Anthony Mounier de gündemdeki bir diğer isim.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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