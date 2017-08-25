 Yönetim istifa! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Yönetim istifa!

    Yönetim istifa!

    Sarı-lacivertli taraftarlar Avrupa’ya havlu atan takımlarını ıslıklarken, protestolardan nasibini yönetim de aldı. Makedon ekibinin 90+1’de gelen golü sonrası tribünlerden “Yönetim istifa” sesleri yükseldi.

    F.Bahçe, Vardar'a elenip Avrupa defterini kapatırken, tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir yıkım yaşadı. S.Graz ve Trabzon maçlarına oranla maça daha az ilgi gösteren yaklaşık 30 bin taraftar Vardar bozgunu sonrası çileden çıktı. Tribünler özellikle Makedon ekibinin beraberlik golü sonrası futbolculara tepkilerini yoğun bir şekilde gösterip ıslık yağmuruna tuttu. Özellikle etkisiz bir görüntü ortaya koyan Robin van Persie, 59'da oyundan çıkarken, tribünlerce ıslık yağmuruna tutuldu.



    BEYAZ MENDİL SALLADILAR
    Vardar'ın 90+1'de Gligorov'la bulduğu golden sonra ise futbolseverler, Makedon temsilcisini alkışladı, yönetimi istifaya davet etti. Tribünler 'yönetim istifa' sesleriyle yankılanırken, takımı da protesto ettiler. Kızgın taraftarlar, İspanya'da sık görülen şekilde beyaz mendil sallayıp istifa çağrısı yaptı. Özellikle Ozan Tufan'ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Valbuena'yı alkışladı. Taraftarlar, maç sonu Valbuena'yı tribünlere çağırırken, rakip Vardar'ı da alkışladılar.

    TRİBÜN CEZASI
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'ye Trabzonspor maçından ağır fatura kesti. Kurul, Ülker Stadı'nda taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Maraton üst B, H, Kale Arkası Migros D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki ev sahibi olacağı M.Başakşehir karşılaşmasında girişlerinin engellenmesine karar verdi. PFDK ayrıca, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle de F.Bahçe'ye 45 bin TL para cezası kesti. Isınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılıktan yapılan sevkte cezaya gerek görmedi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:26
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