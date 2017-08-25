Yönetim istifa!
Sarı-lacivertli taraftarlar Avrupa’ya havlu atan takımlarını ıslıklarken, protestolardan nasibini yönetim de aldı. Makedon ekibinin 90+1’de gelen golü sonrası tribünlerden “Yönetim istifa” sesleri yükseldi.
BEYAZ MENDİL SALLADILAR
Vardar'ın 90+1'de Gligorov'la bulduğu golden sonra ise futbolseverler, Makedon temsilcisini alkışladı, yönetimi istifaya davet etti. Tribünler 'yönetim istifa' sesleriyle yankılanırken, takımı da protesto ettiler. Kızgın taraftarlar, İspanya'da sık görülen şekilde beyaz mendil sallayıp istifa çağrısı yaptı. Özellikle Ozan Tufan'ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Valbuena'yı alkışladı. Taraftarlar, maç sonu Valbuena'yı tribünlere çağırırken, rakip Vardar'ı da alkışladılar.
TRİBÜN CEZASI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçından ağır fatura kesti. Kurul, Ülker Stadı'nda taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Maraton üst B, H, Kale Arkası Migros D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki ev sahibi olacağı M.Başakşehir karşılaşmasında girişlerinin engellenmesine karar verdi. PFDK ayrıca, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle de F.Bahçe'ye 45 bin TL para cezası kesti. Isınan futbolcuların yanında gözetimde bulunulmamasından dolayı talimatlara aykırılıktan yapılan sevkte cezaya gerek görmedi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:26
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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