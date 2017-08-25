 Volkan kulübeden çıkmadı! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Volkan kulübeden çıkmadı!

    Volkan kulübeden çıkmadı!
    Sezona kötü bir başlangıç yapan ve Trabzonspor ile ligin ikinci haftasında oynanan maçta taraftarların hedefindeki isim olan , dün sahaya adım atmadı. Tecrübeli file bekçisi, Vardar ile oynanan Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması öncesi tepkilerden dolayı ısınmaya çıkmadı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan kulübeden çıkmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.