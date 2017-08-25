Ve transfer resmen açıklandı!

Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuya "Hoşgeldin" denildi.



Öte yandan Wiel'in kiralık olarak oynayacağı Cagliari'de 2 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sözleşme detayları ise henüz açıklanmadı.

