Ve transfer resmen açıklandı!
Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.
Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuya "Hoşgeldin" denildi.
Öte yandan Wiel'in kiralık olarak oynayacağı Cagliari'de 2 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sözleşme detayları ise henüz açıklanmadı.
Cagliari, Wiel transferini böyle duyurdu! | ?? #welkomvanderWiel pic.twitter.com/18FZYFqPBR— Fotomaç (@fotomac) 25 Ağustos 2017
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:31
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