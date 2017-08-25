 Ve transfer resmen açıklandı! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Ve transfer resmen açıklandı!

    Ve transfer resmen açıklandı!

    Fenerbahçeli futbolcu 'in yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Hollandalı futbolcuyu transfer ettiğini resmen açıkladı.

    Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuya "Hoşgeldin" denildi.

    Öte yandan Wiel'in kiralık olarak oynayacağı Cagliari'de 2 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sözleşme detayları ise henüz açıklanmadı.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:31
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