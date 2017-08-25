 Vardar’a yemek jesti – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Vardar’a yemek jesti

    Vardar’a yemek jesti
    F.Bahçe, Vardar'ın yöneticilerini ve maçın UEFA temsilcisini öğle yemeğinde ağırladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yemeğe Genel Sekreter Mahmut Uslu, Asbaşkan Ozan Balaban ve yönetici Mustafa Serdar Erkan, Vardar Başkanı Mirko Spaeski ile yöneticiler, maçın UEFA temsilcisi Anton Fagan katıldı. Yemeğin ardından taraftarlar birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:47
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