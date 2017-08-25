Vardar, Fener varamaz!
Sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenildiği rakibi önünde Neustadter ile öne geçmesine rağmen sonunu getiremedi. Konuk ekip Jighauri ve Gligorov ile F.Bahçe’ye tarihi ders verdi.
KAHREDEN GOLLER
Ancak 68'de defans ve Kameni'nin hatalar zinciri sonucunda Jighauri'nin golü hayalleri çabuk bitirdi. 90+1'de ise Gligorov skoru ilan etti: 1-2. Konuk ekibin her iki yarıda Barseghyan ile birer şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa defterini erken kapattı. Vardar ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.
NEUSTADTER YETMEDİ
Fenerbahçe'nin tek golü Roman Neustadter'den geldi. Rus savunmacı, 61'de Valbuena'nın kornerden ortasında Skrtel'in kafayla indirdiği topu ayağıyla dokunarak filelerle buluşturdu. İlk turda Sturm Graz'a da deplasmanda 1 gol atan Roman, sarılacivertli forma altında 2 gole ulaştı.
KADIKÖY DE DÜŞTÜ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde 11 maçlık yenilmezliğini kaybetti. Sarı-lacivertli takım son 2 yılda Kadıköy'de oynadığı 11 Avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.
FENER'DE 5 EKSİK
Kanarya, kritik maçta 5 futbolcusundan faydalanamadı. İlk karşılaşmanın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici, rövanşta forma giyemedi. Yeni transferlerden Giuliano da statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için dün de kadroda yer almadı. Salih Uçan'ı da kadroya dahil etmeyen Kocaman, Trabzonspor derbisinin kadrosunda iki değişikliğe gitti. De Souza'nın yerine Ozan, kalede ise Volkan'ın yerine Kameni oynadı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:09
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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