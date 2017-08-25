 Vardar, Fener varamaz! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    , Fener varamaz!

    Vardar, Fener varamaz!

    Sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenildiği rakibi önünde Neustadter ile öne geçmesine rağmen sonunu getiremedi. Konuk ekip Jighauri ve Gligorov ile F.Bahçe’ye tarihi ders verdi.

    playoff turu rövanşında Fenerbahçe, Makedonya temsilcisi Vardar'a Kadıköy'de de 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım dün de beklenen oyununu sergileyemezken, ilerisi için de olumsuz sinyaller vermeye devam etti. İlk yarıda Ozan Tufan, Van Persie ve Mehmet Topal ile fırsatları kullanamayan , ikinci yarının 61. dakikasında korner sonucu gelen Roman Neustadter'in golüyle umutlandı.

    KAHREDEN GOLLER
    Ancak 68'de defans ve Kameni'nin hatalar zinciri sonucunda Jighauri'nin golü hayalleri çabuk bitirdi. 90+1'de ise Gligorov skoru ilan etti: 1-2. Konuk ekibin her iki yarıda Barseghyan ile birer şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa defterini erken kapattı. ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

    NEUSTADTER YETMEDİ
    Fenerbahçe'nin tek golü Roman Neustadter'den geldi. Rus savunmacı, 61'de Valbuena'nın kornerden ortasında Skrtel'in kafayla indirdiği topu ayağıyla dokunarak filelerle buluşturdu. İlk turda Sturm Graz'a da deplasmanda 1 gol atan Roman, sarılacivertli forma altında 2 gole ulaştı.

    KADIKÖY DE DÜŞTÜ
    Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde 11 maçlık yenilmezliğini kaybetti. Sarı-lacivertli takım son 2 yılda Kadıköy'de oynadığı 11 Avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

    FENER'DE 5 EKSİK
    Kanarya, kritik maçta 5 futbolcusundan faydalanamadı. İlk karşılaşmanın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici, rövanşta forma giyemedi. Yeni transferlerden Giuliano da statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için dün de kadroda yer almadı. Salih Uçan'ı da kadroya dahil etmeyen Kocaman, Trabzonspor derbisinin kadrosunda iki değişikliğe gitti. De Souza'nın yerine Ozan, kalede ise Volkan'ın yerine Kameni oynadı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:09
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