 Salih’e Samsun talip – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Salih’e Samsun talip

    Salih’e Samsun talip
    Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başaramayan Salih Uçan'a TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor talip oldu. Fenerbahçe ile temasa geçen yönetimi 'ı kiralama isteklerini sarı-lacivertli kulübe bildirdi. Aykut Kocaman performansından memnun olmadığı futbolcunun ayrılmasına sıcak bakarken Salih Uçan'ın 1. Lig ekibine henüz cevap vermediği öğrenildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:42
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