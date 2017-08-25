RMC: F.Bahçe Mounier’i kiralıyor!

Fransız RMC Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu Anthony Mounier'i transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti.

Fransız kanat oyuncusu geçen sezonun 2. devresini İtalya'da Atalanta'da geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetmişti. RMC haberinde, Nantes'in de ilgilendiği Mounier için Fenerbahçe'nin Bologna'ya kiralama teklifi yapacağını belirtti. 29 yaşındaki Mounier'in Bologna ile olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek.