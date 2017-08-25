 RMC: F.Bahçe Mounier’i kiralıyor! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    RMC: F.Bahçe Mounier’i kiralıyor!

    RMC: F.Bahçe Mounier’i kiralıyor!

    Fransız RMC Sport, Fenerbahçe'nin Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu 'i transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti.

    Fransız kanat oyuncusu geçen sezonun 2. devresini İtalya'da Atalanta'da geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetmişti. RMC haberinde, Nantes'in de ilgilendiği Mounier için Fenerbahçe'nin Bologna'ya kiralama teklifi yapacağını belirtti. 29 yaşındaki Mounier'in Bologna ile olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RMC: F.Bahçe Mounier’i kiralıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.