''Onunla şampiyon olacak''
De Gelderlander gazetesinde görev yapan Borgman, “Robin bu hafta Feyenoord’a gidecek. Feyenoord onunla şampiyon olacak” dedi.
BRONCKHORST: HARİKA OLUR
Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da Robin van Persie ile ilgilendiklerini doğrulayarak, "Robin van Persie'yi çok istiyorum. Yönetim görüşüyor. Onu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek bu harika olur" demişti. Ancak Hollanda ekibi daha sonra bu transferde geri adım atarak, beklemeye çekilmişti. Hollanda basını ise Feyenoord'un Robin van Persie'yi Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi halinde kadrosuna katmaya hazır olduğunu yazmıştı.
GEZMELERDE!
34 yaşındaki Van Persie dün Vardar karşısında yine sahada kayıptı. Hollandalı yıldız, özel hayatında ise İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Sarı-lacivertli oyuncu, Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda yemek yedi. Sabah ise eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile Boğaz'ın keyfini çıkardı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:09
-
Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
-
'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
-
'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
''Onunla şampiyon olacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.