İşte F.Bahçe'de 'İstenmeyen 4'lü

VOLKAN DEMİREL

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçında ve Kadıköy'deki Trabzonspor maçında amatörce goller yiyen Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta sarı-lacivertli taraftarların protestolarına maruz kalmıştı. Vardar maçına yedek başlayan ve forma şansı bulamayan milli kalecenin eski günlerinden eser yok.

ROBIN VAN PERSIE

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri yüksek maliyetine rağmen istenen performansı sergileyemeyen Robin van Persie bu sezona da iyi başlayamayan isimler arasında. Sürekli sakatlığı olduğu söylenen, forma giydiği maçlarda ise varlığıyla yokluğu bir olan Hollandalı yıldız sarı-lacivertli ekipte istenmeyen 4'lü arasında yer alıyor.

OZAN TUFAN

Ozan Tufan ise belki de 'İstenmeyen 4'lü arasında en yoğun protestolara maruz kalan isim diyebiliriz. Dün akşam oynanan Vardar maçında da sürekli hatalı paslar yapan, çektiği şutlar kaleyi bulmayan Ozan da taraftarların defterden sildiği isimler arasında yer alıyor.

HASAN ALİ KALDIRIM

Hasan Ali Kaldırım ise bu isimlerin arasında yer alan son halka. Geçtiğimiz yıllardaki performansından eser kalmayan ve hiçbir maçta ekstra çaba göstermeyen milli oyuncu için de sarı-lacivertli taraftarların sabrı taşmış durumda.



YÜKSELEN DEĞERLER

Fenerbahçe bazı futbolcular gözden düşerken, bazıları ise sorumluluk almaya başladı. Bu oyuncular başında Alper Potuk, Valbuena ve Roman Neustadter geliyor.

EN FAZLA GOL ATAN İSİMLER ONLAR

Forvet hattından istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Alper Potuk ligde ve Avrupa'da çıktığı 6 maçta, Neustadter ise 5 maçta 2'şer kez fileleri havalandırdı.