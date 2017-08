Hezimetin anatomisi

FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe, ilk maçta beklenmedik şekilde 2-0 yenildiği Vardar'ı Kadıköy'de farklı bir skorla yenmek için sahaya çıkmıştı. Stat sarı-lacivertli taraftarlarla dolmuş ve tur için güzel bir ambiyans yakalanmıştı.





VARDAR'IN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Fakat işler ilk yarıda istendiği gibi gitmedi ve Vardar'ın bir topu da direkten döndü. Şanslı olan Fenerbahçe soyunma odasına golsüz eşitlikle giderken, tur umutlarını da sürdürüyordu.



FENERBAHÇE NEUSTADTER'LE UMUTLANDI

İkinci yarının başlamasıyla sarı-lacivertliler baskılı oyununun karşılığını 61. dakikada Roman Neustadter'le bulduğu golle alırken, taraftarları büyük bir heyecan sardı.







MEHMET TOPAL-KAMENI ANLAŞMAZLIĞI GOLÜ GETİRDİ

Tam işler yoluna girdi derken Kadıköy'ü büyük bir sessizliğe boğan gol Mehmet Topal ile kaleci Kameni'nin anlaşmazlığından sonra geldi. Vardar 1-1'lik eşitliği yakalarken, takım ve tribünler büyük bir şok yaşadı!





TRİBÜNLER STADI TERK ETMEYE BAŞLADI

Jighauri'nin golünden sonra Ozan Tufan'ın kaçırdığı pozisyonlar ise taraftarı iyice çileden çıkardı ve tribünlerde huzursuzluk en üst seviyeye çıktı.Skor 1-1 iken Vardar'ın bir şutu daha direktön döndü. Dakikalar ilerledikçe golün gelmemesi ve umutların iyice azalması sonucu tribünlerdeki taraftarlar stadı terk etmeye başladı.





TARAFTARLARDAN ÇOK İLGİNÇ TEPKİLER

84. dakikada ise hiç beklenmedik bir gelişme oldu ve sarı-lacivertli taraftarlar Vardar'ın yaptığı Jaba Jigauri-Damir Kojasevic değişikliğini alkışlayarak takımlarına tepki gösterdi. 90. dakikada ise top Vardar'lı oyunculardayken 'oley' tezahüratlarında yükselmeye başladı. Kapanış Vardar'ın bulduğu golle gelirken tribünler bu golü de alkışlayarak mutsuzluklarını gösterdi.







VARDAR TEKNİK DİREKTÖRÜ: "HER ŞEY PARA DEĞİLDİR"

Maçtan sonra ise göreve henüz 10 gün önce gelen Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'ye adete son darbeyi vurdu! Janevski yaptığı açıklamada "Biz Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyorduk. Hep yatay oynuyorlar. Kimse dikey oynamıyor. Robin van Persie'yi oynatmak istiyorlardı. İşi şansa bağlamamalıydık. Vardar'ı da küçümsememek gerekiyordu. Fenerbahçe'nin problemlerini iyi biliyorduk.Bugün şansla kazanmadık, her şey para değildir" dedi ve her şeyi özetledi.

BAŞKANININ PRİM OLARAK SADECE iPHONE VERDİĞİ TAKIM

Fenerbahçe veda ederken, Vardarlı oyuncular da prim olarak iPhone 7 marka cep telefonunun sahibi oldu.

Vardar Başkanı Serget Samsonenko, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yenen futbolcularına turu geçmeleri halinde prim olarak iPhone 7 vereceğine dair söz vermişti. Sarı-lacivertli ekibi rövanş maçında 2-1 yenerek Avrupa'nın dışına iten Vardar'da futbolcular böylece prim olarak iPhone 7 kazanmış oldu.







10 MİLYON EUROLUK VARDAR'A ELENDİK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 2-0 yenildiği Vardar'a evinde de 2-1 yenildi ve Avrupa defterini erken kapattı. Fenerbahçe'yi eleyen piyasa değeri sadece 10 milyon euro olan Vardar ise Avrupa Ligi gruplarına yükseldi.