 Gomez için 4 milyon euro – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Gomez için 4 milyon euro

    Gomez için 4 milyon euro

    Fenerbahçe, Milan'lı için bekleyişi sürdürüyor.

    Çizme basını, sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki Paraguaylı stoper için İtalyan ekibine yıllık 2 milyon euro'dan toplam 4 milyon euro karşılığında 2 yıllık kiralama teklifi yaptığını, ayrıca 6 milyon euro'luk da satın alma opsiyonu sunduğunu belirtti. Milan'ın ise bonservisiyle göndermek istediği için Gomez'i Trabzonspor'a önerdiği ancak futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye kararlı olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin transfer için Milan'dan yanıt beklediği kaydedildi.

    PORTO'LU DİEGO REYES YEDEKTE
    Stoper için alternatif liste ise hazırda bekletiliyor. Milan'lı 'in olmaması durumunda menajerler tarafından teklif edilen Diego Reyes için harekete geçilebileceği belirtildi. 24 yaşındaki Meksikalı stoper geçen sezon Espanyol'da kiralıktı. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi planlanıyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:23
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