Gomez için 4 milyon euro
Fenerbahçe, Milan'lı Gustavo Gomez için bekleyişi sürdürüyor.
PORTO'LU DİEGO REYES YEDEKTE
Stoper için alternatif liste ise hazırda bekletiliyor. Milan'lı Gustavo Gomez'in olmaması durumunda menajerler tarafından teklif edilen Diego Reyes için harekete geçilebileceği belirtildi. 24 yaşındaki Meksikalı stoper geçen sezon Espanyol'da kiralıktı. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi planlanıyor.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:23
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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