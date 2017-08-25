Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda Vardar karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı, son bölümde ise dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin ise takımdan ayrı özel programları doğrultusunda çalıştığı bildirildi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:41
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İşte Abdullah Avcı'nın kura yorumu
Toplam 6
Yorum
forever1903 sevillyaya karsi oynadiginiz gibi oynayin her takima karsi, o zaman kimseden cekinmenize gerek kalmaz, basarilar dilerim
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Kasayı doldurdu
Toplam 6
Yorum
gerçekler iyi futbol ve bilet paraları pahalı olmasın dolar tribünler
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 43
Yorum
XXLBAŞKAN GEÇİCİ ÇÖZÜM 3:PARAMIZ YOK DEMEYİN İYİ BİR SCAUT EKİBİNİZ VARSA..! ÇOK UCUZA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR..
Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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