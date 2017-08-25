Geceye damga vuran o görüntü!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde Kadıköy'de Makedon temsilcisi Vardar'ı konuk eden Fenerbahçe, 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'da havlu attı.

Oyuncuların iki maçta da tepki çeken performanslarının yanı sıra Aykut Kocaman da taktiksel anlamda eleştirilerin hedefi oldu.

Fakat dün geceye dair bir kare vardı ki aslında her şeyi özetliyordu.

Yeni sezon için ümit vermeyen bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratırken minik bir taraftarın gözyaşları ve onu teselli etmeye çalışan bir polisin görüntüsü geceye damga vurdu.