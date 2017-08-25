Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Makedon ekibi Vardar'la oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Alper Potuk'un kasık bölgesinde yırtık tespit edildi.

Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği'yle oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak olan oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından iyice netleşecek.

2. derecede yırtık oluşması halinde ise Alper'in Medipol Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Alper Potuk, bu sezon çıktığı iilk iki lig maçında iki gol kaydederek takıın önemli isimlerinden olmuştu.