Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Vardar'la dün akşam oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Alper Potuk'tan kötü haber geldi.
Makedon ekibi Vardar'la oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Alper Potuk'un kasık bölgesinde yırtık tespit edildi.
Sarı lacivertlilerin Gençlerbirliği'yle oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak olan oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından iyice netleşecek.
2. derecede yırtık oluşması halinde ise Alper'in Medipol Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Alper Potuk, bu sezon çıktığı iilk iki lig maçında iki gol kaydederek takıın önemli isimlerinden olmuştu.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:09
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Felipe Melo'dan çıldırtan paylaşım
Toplam 14
Yorum
SERKAN ÖSTERUNTS NE OLDU ONU KONUŞAN YOKKK. FENERDEN DE GS DEN Bİ CACIK OLMAZ ŞAMPİYON İNŞALLAH BAŞAKŞEHİR OLUR... TÜPÇÜ EL ATMASSA TABİ
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Gomez için 4 milyon euro
Toplam 5
Yorum
fener bu saaten sobra almayın gerek yok avrupa yokuz
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Avrupa'nın en iyisi Cristiano Ronaldo!
Toplam 6
Yorum
bjk 1903 hakeden kazandı bence
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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