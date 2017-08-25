Fenerbahçe 7 yıl sonra ilk kez

Sarı-lacivertliler, aldığı men cezasının dışında Avrupa kupalarına son olarak 2010-2011 sezonunda bu kadar erken veda etmişti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde Young Boys'a sonra da Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a üstünlük kuramamıştı.

Vardar karşılaşmasında özellikle beraberlik golünün ardından oyundan iyice kopan Fenerbahçeli futbolcular, bitiş düdüğü ile beraber de sahada adeta çöktü kaldı. Maçın tek golünü atan Neustadter ve Skrtel büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan Neustadter gollerde yabancı geleneğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin son 16 golünü de yabancı isimler ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de Türk olarak son golü Alper Potuk 2016 yılında Braga ile oynanan karşılaşmada atmıştı.