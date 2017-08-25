Felipe Melo'dan çıldırtan paylaşım
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Vardar yenilgisi sonrası Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Vardar yenilgisi sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Lacivertlilere gönderme yaptı.
İşte o paylaşım
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:05
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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