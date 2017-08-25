 F.Bahçe’yi kullandı! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    F.Bahçe’yi kullandı!

    F.Bahçe’yi kullandı!
    'ın sahibi , Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları ilk maçta bilet fiyatlarını 50 dolara çıkarmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlara da statta daha çok yer ayıran Samsonenko, Makedonya'da eleştiri oklarını üstüne çekmişti. Son olarak tepkileri bahane gösteren Vardar'ın patronu, kulübü satmaya karar verdi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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