 Emre’ye Celta kancası – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Emre’ye Celta kancası

    Emre’ye Celta kancası
    Fenerbahçe'nin de radarında olan ancak Türkiye'ye gelmek istemeyen Dortmund'lu Emre Mor için Milan'dan sonra Celta Vigo devreye girdi. İspanyol ekibinin, milli yıldız için 13 milyon euro'yu gözden çıkardığı, anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu iddia edildi. İngiliz basını ise Everton, Huddersfield ve West Bromwich'in de ile ilgilendiğini yazdı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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