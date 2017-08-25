 Düdük Öztürk’te – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Düdük Öztürk’te

    Düdük Öztürk’te
    Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hakemi belli oldu. 19 Mayıs Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşmayı 'ün yöneteceği açıklandı. Öztürk'ün yardımcılarını da Ekrem Kan ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:51
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