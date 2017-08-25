 De Souza'ya talip var – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    De Souza'ya talip var

    De Souza'ya talip var

    Fenerbahçeli futbolcu 'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

    NtvSpor'un haberine göre; İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, 'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise henüz kararını vermiş değil.

    Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yönetim West Bromwich Albion'a kararını iletecek.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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