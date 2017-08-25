De Souza'ya talip var

NtvSpor'un haberine göre; İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise henüz kararını vermiş değil.

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yönetim West Bromwich Albion'a kararını iletecek.