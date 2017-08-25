De Souza'ya talip var
Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.
NtvSpor'un haberine göre; İngiliz ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bedeli gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertlilere talebini ileten West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip ise henüz kararını vermiş değil.
Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde yönetim West Bromwich Albion'a kararını iletecek.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:56
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
FENER Lİ EMRE 45 İNE KADAR OYNAR BU HIRSLA GÖKDENİZ KİM Kİ?!!
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 60
Yorum
sönmez TFF nin demirörenin milli takımı Türkiye'nini değil Ona Bu listeyi verenlerin takımı
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 8
Yorum
metinn emra bey klavyenin basina gecince herseyi yazabileceginizimi saniyrosunuz birakin ya bu isleri sizler yönetici olsaniz ne olacak pöööh
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