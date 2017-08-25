Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman içini döktü.
Vardar maçının ardından kısa bir değerlendirme toplantısı yapan ve basın mensuplarından soru almayan tecrübeli adam yakın çevresine "Şimdi gerekli tamiratı yapacağız" derken, şöyle konuştu:
"Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın"
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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