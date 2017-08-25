Alper şoku!

Sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin yıldızı, dün akşam sakatlanarak oyunu terk etti.

Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Alper Potuk, dün akşam korkuttu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Valbuena ile birlikte sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına giren yıldız futbolcu, ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir pozisyon sonrası sekmeye başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada yerini Aatif'a bıraktı.



LİGE YETİŞECEK

Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Alper, daha sonra karşılaşmayı kulübede takip etti. Tedavisine bugün devam edilecek olan tecrübeli futbolcunun durumunun ağır olmadığı ve 3. haftada Gençlerbirliği ile oynanacak Süper Lig maçına yetişebileceği öğrenildi.