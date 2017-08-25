Alper şoku!
Sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin yıldızı, dün akşam sakatlanarak oyunu terk etti.
LİGE YETİŞECEK
Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Alper, daha sonra karşılaşmayı kulübede takip etti. Tedavisine bugün devam edilecek olan tecrübeli futbolcunun durumunun ağır olmadığı ve 3. haftada Gençlerbirliği ile oynanacak Süper Lig maçına yetişebileceği öğrenildi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:27
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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