 Alper şoku! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Alper şoku!

    Alper şoku!

    Sezona süper bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin yıldızı, dün akşam sakatlanarak oyunu terk etti.

    Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimlerinden olan Alper Potuk, dün akşam korkuttu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Valbuena ile birlikte sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına giren yıldız futbolcu, ilk yarıyı tamamlayamadı. Bir pozisyon sonrası sekmeye başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada yerini Aatif'a bıraktı.

    LİGE YETİŞECEK
    Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Alper, daha sonra karşılaşmayı kulübede takip etti. Tedavisine bugün devam edilecek olan tecrübeli futbolcunun durumunun ağır olmadığı ve 3. haftada Gençlerbirliği ile oynanacak Süper Lig maçına yetişebileceği öğrenildi.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alper şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.