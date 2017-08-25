 1 numarada kriz sürüyor – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    1 numarada kriz sürüyor

    1 numarada kriz sürüyor

    Bir Volkan, bir eldivenleri giyiyor.

    Ancak her ikisi de çare olamıyor. F.Bahçe'nin kalecileri, bu sezon saç baş yoldurtmaya devam ediyor. Volkan, yediği hatalı gollerle taraftarların hedefindeki isim olurken, dün ikinci kez sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Kameni de çare olmadı. Vardar'ın ilk golünde takım arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşayan 33 yaşındaki kaleci, taraftarların tepkisini çekti. Vardar'ın ikinci golünde yapacak bir şeyi olmayan Kamerunlu, her iki maçta 4 kez kalesini açtı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:22
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