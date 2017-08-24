 Yıldız futbolcu ıslıklandı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yıldız futbolcu ıslıklandı

    Yıldız futbolcu ıslıklandı

    Fenerbahçe'nin golcüsü Robin Van Persie, Vardar maçında kenara geldiği sırada ıslıklandı.

    Vardar karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Robin van Persie, 59. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden tepki gördü.

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Vardar karşısında 59 dakika oyunda kaldı. Yıldız futbolcu, Makedon temsilcisi karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyarken, tribünlerin de tepkisini çekti. 59. dakikada oyundan çıkan Robin van Persie'yi taraftarlar ıslıklarken, bu futbolcunun yerine oyuna dahil olan Roberto Soldado ise alkış aldı. Soldado'nun girmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra Neustadter'le golü buldu.

    Ozan da ıslıklandı

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, maç boyunca girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Ozan Tufan'da taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edili.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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