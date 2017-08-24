Yıldız futbolcu ıslıklandı
Fenerbahçe'nin golcüsü Robin Van Persie, Vardar maçında kenara geldiği sırada ıslıklandı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Vardar karşısında 59 dakika oyunda kaldı. Yıldız futbolcu, Makedon temsilcisi karşısında etkisiz bir görüntü ortaya koyarken, tribünlerin de tepkisini çekti. 59. dakikada oyundan çıkan Robin van Persie'yi taraftarlar ıslıklarken, bu futbolcunun yerine oyuna dahil olan Roberto Soldado ise alkış aldı. Soldado'nun girmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra Neustadter'le golü buldu.
Ozan da ıslıklandı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, maç boyunca girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Ozan Tufan'da taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edili.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
-
'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 69
Yorum
Yakup olgar Tudora ıstıfa edecekmisin sorusunu sorup çalışan adamı acınacak duruma getirenler aynı soruyu neden kocamana sormadılar hakmıdır bu şimdi .
-
Taraftardan çok ilginç tepkiler
Toplam 19
Yorum
flyer Fenerbahçe ve Galatasaraya Türkiye Süper Liginde Başarılar Dileriz... Şaka Lan Şaka, yok öyle bir şey daha beter inşallah.
-
'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 69
Yorum
vardar bremen 98 de o 1 oyu kim verdi acaba
Yıldız futbolcu ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.