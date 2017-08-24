Yemeden atmalıyız
“Vardar eksikken yediğimiz 2. gol turu zora soktu. Onu çıkarmak için çaba göstereceğiz. Yememek de atmak kadar önemli. Yemeden atacağımız her 1 gol bize turu getirecektir”
Her şut gol oluyor
"9-10 oyuncu geldi. Adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni bir sistem de inşa ediyoruz. Bu dönemi geçerken kabul edilebilir skorlar bekliyordum, olmadı. Baktım kalemize 8 şut gelmiş, yediğimiz gol 6. Lig ortalaması 3.5 şutta 1 gol. Bizim maçlarda atılan her şut gol oluyor. Bu böyle gitmeyecek. Sabırla, inatla çalışarak bunu lehimize çevireceğiz."
Topal ve Josef'in beraber oynaması...
"Psikolojik olarak eleştirileri dışlamak mümkün değil. Ancak sportif olarak bakıldığında futbolda topu kullanmak kadar topu kazanmak da önemli. Bu oyuncular bu anlamda önemli roller görüyor. Temel problem bu isimlerin yan yana oynaması değil, oyuna bakış, yönlendirme ve öndeki oyuncuların skora gidememe sıkıntısı var. Skor yapamayınca yük diğer tarafa biniyor. Bunları çözmek için çalışıyorum ama bozup yeniden yapmak yerine üzerine koymak önemli."
Giuliano Trabzon maçında pozitifti
"Belki de yarın akşama kadar en zor ve maçla ilgili çözülmesi gereken burası olacak. Atılacak bir golün zamanlaması çok önemli. O golden sonra ritmi artırmak da önemli. Maçı sadece başlangıç olarak düşünmüyorum, bitiren takım daha önemli. Göztepe+Graz maçlarında sonraki hamlelerde sürdürme ve artırma şansımız olmadı. Trabzon maçı bunun tersi. Giuliano pozitif rol oynadı. Bütün halinde düşünüp doğru kararı vermeye çalışacağım."
Protesto edilen sorumluluk almaz
"16 yıl profesyonel futbol oynadım. Futbolcunun en büyük yükü kendi taraftarınca protesto edilmektir. Bunun sonucunda pek çoğu sorumluluk almaktan kaçmaya doğru gidiyor. Sorumluluk almayınca da sahada güç dengeleri değişmeye başlıyor. Bunu kırmak bizim elimizde."
Taraftarın itici gücü önemli
"Son iki maçımızda harika enerjisi olan bir taraftar grubumuz vardı. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel hali de var. Trabzonspor maçında takımı daha fazla iten hali göründü. Bu geçiş döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey taraftarın güçlü iradesi. Bunu koruyabilirsek turu geçme şansımız artacaktır."
Stoper şart!
Aykut Kocaman, transfer konusunda şöyle konuştu: "Giuliano ve Soldado'dan sonra pozisyonlardaki tamamlanmamızı yaptık. Ancak temel görevi stoper olan yalnız 2 oyuncumuz var. Uzun maratonda mutlaka stopere ihtiyacımız var. Sonra bekleyip göreceğiz. Gidecekler de çıkabilir."
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
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