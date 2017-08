Yemeden atmalıyız

“Vardar eksikken yediğimiz 2. gol turu zora soktu. Onu çıkarmak için çaba göstereceğiz. Yememek de atmak kadar önemli. Yemeden atacağımız her 1 gol bize turu getirecektir”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar karşısında gereken skoru alarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "İlk maçta oyunu kontrol ettik. Gol atabilecek şutlar, pozisyonlar yakaladık. Ancak futbol sürprize açık. Özellikle rakibimiz eksikken yediğimiz gol yıkıcıydı ve turu zora soktu. Kendi kendimize yarattığımız golü çıkarmak için büyük çaba göstereceğiz" dedi. Tur için en az 2 gole ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Kocaman, "Yememek de atmak kadar önemli. Yemediğimiz her dakika atacağımız 1 gol turu ortaya getirecektir. Sonrası irade, isteme ve kalite. Bunlara sahibiz." diye konuştu. İçinden geçtikleri dönemin sürpriz olmadığını da belirten Kocaman şunları söyledi:



Her şut gol oluyor

"9-10 oyuncu geldi. Adapte etmeye çalışıyoruz. Yeni bir sistem de inşa ediyoruz. Bu dönemi geçerken kabul edilebilir skorlar bekliyordum, olmadı. Baktım kalemize 8 şut gelmiş, yediğimiz gol 6. Lig ortalaması 3.5 şutta 1 gol. Bizim maçlarda atılan her şut gol oluyor. Bu böyle gitmeyecek. Sabırla, inatla çalışarak bunu lehimize çevireceğiz."



Topal ve Josef'in beraber oynaması...

"Psikolojik olarak eleştirileri dışlamak mümkün değil. Ancak sportif olarak bakıldığında futbolda topu kullanmak kadar topu kazanmak da önemli. Bu oyuncular bu anlamda önemli roller görüyor. Temel problem bu isimlerin yan yana oynaması değil, oyuna bakış, yönlendirme ve öndeki oyuncuların skora gidememe sıkıntısı var. Skor yapamayınca yük diğer tarafa biniyor. Bunları çözmek için çalışıyorum ama bozup yeniden yapmak yerine üzerine koymak önemli."



Giuliano Trabzon maçında pozitifti

"Belki de yarın akşama kadar en zor ve maçla ilgili çözülmesi gereken burası olacak. Atılacak bir golün zamanlaması çok önemli. O golden sonra ritmi artırmak da önemli. Maçı sadece başlangıç olarak düşünmüyorum, bitiren takım daha önemli. Göztepe+Graz maçlarında sonraki hamlelerde sürdürme ve artırma şansımız olmadı. Trabzon maçı bunun tersi. Giuliano pozitif rol oynadı. Bütün halinde düşünüp doğru kararı vermeye çalışacağım."



Protesto edilen sorumluluk almaz

"16 yıl profesyonel futbol oynadım. Futbolcunun en büyük yükü kendi taraftarınca protesto edilmektir. Bunun sonucunda pek çoğu sorumluluk almaktan kaçmaya doğru gidiyor. Sorumluluk almayınca da sahada güç dengeleri değişmeye başlıyor. Bunu kırmak bizim elimizde."



Taraftarın itici gücü önemli

"Son iki maçımızda harika enerjisi olan bir taraftar grubumuz vardı. Bu enerjinin zaman zaman tepkisel hali de var. Trabzonspor maçında takımı daha fazla iten hali göründü. Bu geçiş döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey taraftarın güçlü iradesi. Bunu koruyabilirsek turu geçme şansımız artacaktır."



Stoper şart!

Aykut Kocaman, transfer konusunda şöyle konuştu: "Giuliano ve Soldado'dan sonra pozisyonlardaki tamamlanmamızı yaptık. Ancak temel görevi stoper olan yalnız 2 oyuncumuz var. Uzun maratonda mutlaka stopere ihtiyacımız var. Sonra bekleyip göreceğiz. Gidecekler de çıkabilir."