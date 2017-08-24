Volkan için flaş iddia

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli file bekçisinin, gelecek yıl ABD'ye gideceği ileri sürüldü. 35 yaşındaki kaleci, daha önce de MLS takımlarından teklifler almıştı