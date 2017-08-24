 Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    ısınmaya çıkmadı!

    Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!

    UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Makedon ekibi Vardar'ı ağırladı. Mücadele öncesinde 'in ısınmaya çıkmaması dikkatleri çekti.

    UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Makedon ekibi Vardar'ı ağırladı. Fenerbahçeli taraftarlar bu zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadele öncesinde taraftarlar takımlarını tribüne çağırarak kendilerine destek verdi.

    Aykut Kocaman bu maçta yerine Kameni'yi tercih etti. Fenerbahçe'de dikkat çeken bir detay vardı. Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Volkan Demirel maç öncesi ısınmaya çıkmadı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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