 Vardar geldi, futbolcular iddialı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Vardar geldi, futbolcular iddialı

    Vardar geldi, futbolcular iddialı
    Fenerbahçe'nin rakibi Vardar dün İstanbul'a geldi. Makedon takımı son çalışmasını akşam Ülker Stadı'nda yaparak kampa çekilirken, teknik heyet ve futbolcular yaptıkları açıklamalarda ilk maçtaki 2-0'lık avantajlarını koruyarak gruplara kalmak istediklerini vurguladılar.

    MAKEDON EKİBİ AVRUPA'DA İLK PEŞİNDE
    Makedonya'da son 3 sezonun şampiyonu Vardar, Fenerbahçe önünde avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek. Vardar'da ilk maçta kırmızı kart gören Boban Grncarov bu akşam forma giyemeyecek.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vardar geldi, futbolcular iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.