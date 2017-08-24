Vardar geldi, futbolcular iddialı

Fenerbahçe'nin rakibi Vardar dün İstanbul'a geldi. Makedon takımı son çalışmasını akşam Ülker Stadı'nda yaparak kampa çekilirken, teknik heyet ve futbolcular yaptıkları açıklamalarda ilk maçtaki 2-0'lık avantajlarını koruyarak gruplara kalmak istediklerini vurguladılar.



MAKEDON EKİBİ AVRUPA'DA İLK PEŞİNDE

Makedonya'da son 3 sezonun şampiyonu Vardar, Fenerbahçe önünde avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek. Vardar'da ilk maçta kırmızı kart gören Boban Grncarov bu akşam forma giyemeyecek.