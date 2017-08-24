'Vardar', Fener varamaz!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

Rakibini karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren yarı sahasına hapseden sarı-lacivertliler taraftarının da desteğiyle etkili bir oyun ortaya koydu.

İlk yarı Fenerbahçe baskılı oyunuyla pozisyonlar bulsa da aradığı golü bulamadı ve ilk devre golsüz tamamlandı.

Ozan bomboş pozisyonu kaçırdı

53. dakikada Nabil Dirar'ın havadan gönderdiği pas ile altıpasa yakın bir bölgede bomboş pozisyonda topla buluşan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu kaleci Filip Gacevski'de kaldı.

Valbuena vurdu, kaleci çıkardı

58. dakikada Mathieu Valbuena'nın ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Filip Gacevski zorlukla kornere çelmeyi başardı.

Forvetlerin yapamadığını skrtel yaptı

61. dakikada sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortasını Martin Skrtel kafayla arka direkte bulunan Roman Neustadter'e doğru indirdi. Neustadter'in gelişine çektiği şutta top Vardar ağları ile buluştu.

Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Vardar skoru eşitledi

Mücadelenin 68. dakikasında hızlı gelişen Vardar atağında orta sahadan gönderilen uzun pasla Jambul Jighauri, sağ çaprazda buluştu. Jighauri, ceza sahası içerisine girdikten sonra savunmada Mauricio Isla topu uzaklaştırmak istedi ancak top Jighauri'ye çarparak yavaşça çizgiyi geçti ve top ağlarla buluştu.

Bu golün ardından skor 1-1'e geldi.

Etkili geldiler

Golden 3 dakika sonra Fenerbahçe baskılı oyununu sürdürdüğü sırada Vardar'ın etkili atağı geldi. Savunma arkasına gönderilen pasla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Tigran Barseghyan'ın çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Vardar öne geçti

90. dakikada hızlı gelişen Vardar atağında Tigran Barseghyan'ın pası ile ceza sahası içrisinde sağ çaprazda topla buluşan Nikola Gligorov'un çektiği şut Carlos Kameni'nin sağından ağlarla buluştu bu golle Vardar 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Vardar, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda ederken Vardar gruplara yükseldi.



7 YIL SONRA AĞUSTOS AYINDA VEDA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 7 yıl sonra ağustos ayında elendi. Sarı-lacivertliler, aldığı men cezasının dışında Avrupa kupalarında son olarak 2010-2011 sezonunda bu kadar erken veda etmişti. Söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde Young Boys'a sonra da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a karşı üstünlük kuramamıştı.



YİNE AYKUT KOCAMAN'LA ELENDİ

Fenerbahçe, "Kupa 2"de tarihinde ikinci kez ön eleme turunda elendi. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 ön eleme turuna çıktı. Fenerbahçe, sadece Aykut Kocaman döneminde 2 kez ön elemeleri geçemedi. Sarı-lacivertliler Vardar'dan önce bu kulvarda yine Kocaman döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 yıl önce PAOK karşısındaki elenme üzüntüsünü yine taraftarına yaşattı.



TURU YİNE ÇEVİREMEDİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği 29 eşleşmenin 28'inde turu geçemedi. Daha önce sadece 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımını ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen 25 Ağustos 1998'de sahasında 1-0 yenerek kupanın dışına iten Fenerbahçe, Vardar karşısında bu kötü istatistiğini sürdürdü.



KADIKÖY'DE SERİ BİTTİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. İç sahada çıktığı son 11 Avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe, Vardar'a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'ten sonra seyircisi önündeki ilk Avrupa yenilgisini yaşadı.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile (1-1) yenişemedi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde hafta sonu Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra Vardar'a da 2-1 kaybetti.



KALESİNİ KAPATAMADI

Fenerbahçe, son 14 resmi maçında kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'in ilk 2 haftasında kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertli takım, uzun süredir rakiplerinin filelerini havalandırmasını engelleyemiyor. Geçen sezon oynadığı son 8, bu sezon ise ilk 6 resmi maçın hepsinde gol yiyen Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan'da Galatasaray derbisinde filelerinin havalanmasına izin vermemişti. Sarı-lacivertliler, söz konusu 14 maçta kalesinde 20 gol gördü.



NEUSTAEDTER'DEN AVRUPA'DA BİR GOL DAHA

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, bu sezonki ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında buldu. Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren Neustaedter, bir önceki turda Sturm Graz deplasmanında da fileleri havalandırmıştı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçta gol atamayan Rus futbolcu, bu sezon 5 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşadı.



RAMİL GULİYEV'E İLGİ

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Fenerbahçe'nin milli atleti Ramil Guliyev, maçın devre arasında taraftarı selamladı. Taraftarlar, dünya şampiyonu atlete büyük destek verdi. Bazı taraftarlar, Azerbaycan asıllı milli atletle fotoğraf çektirdi.



VARDAR'DAN MAKEDONYA TARİHİNDE İLK

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Vardar, ülke futbol tarihinde bir ilke imza attı. Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iten başkent Üsküp temsilcisi, Avrupa kupalarında gruplara kalma başarısı gösteren ilk Makedon takımı oldu.



Stat: Ülker

Hakemler: Daniel Stefanski, Marcin Boniek, Dawid Igor Golis (Polonya)



Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal (Dk. 75 Ahmethan Köse), Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Alper Potuk (Dk. 44 Chahechouhe), Van Persie (Dk. 59 Soldado)

Vardar: Gacevski, Hambartsumyan, Velkoski (Dk. 73 Gligorov), Novak, Brdarovski, Nikolov, Spirovski, Jigauri (Dk. 84 Kojasevic), Felipe, Blazevski (Dk. 62 Musliu), Barseghyan



Goller: Dk. 61 Neustaedter (Fenerbahçe), Dk. 68 Jigauri, Dk. 90+1 Gligorov (Vardar)

Sarı kartlar: Dk. 17 Neustaedter, Dk. 78 Ozan Tufan (Fenerbahçe)