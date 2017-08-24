 Van Persie gezmelerde – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Van Persie gezmelerde

    Van Persie gezmelerde

    Performansıyla sarı lacivertli camianın tepkisini çeken Robin van Persie, İstanbul'un tadını çıkarıyor...

    Sakat, ağrısı var, hasta... Van Persie, sahada çok fazla görünmese de İstanbul'un keyfini çıkarıyor.

    Sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam eden Holandalı yıldız oyuncu Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda yemek yedi.

    Tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz'ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP basın mensuplarının kameralarına yakalandı...

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:19
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