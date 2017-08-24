Van Persie gezmelerde
Performansıyla sarı lacivertli camianın tepkisini çeken Robin van Persie, İstanbul'un tadını çıkarıyor...
Sakat, ağrısı var, hasta... Van Persie, sahada çok fazla görünmese de İstanbul'un keyfini çıkarıyor.
Sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam eden Holandalı yıldız oyuncu Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda yemek yedi.
Tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz'ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP basın mensuplarının kameralarına yakalandı...
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:19
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
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