Van Persie gezmelerde

Sakat, ağrısı var, hasta... Van Persie, sahada çok fazla görünmese de İstanbul'un keyfini çıkarıyor.

Sosyal hayatında fırtına gibi esmeye devam eden Holandalı yıldız oyuncu Beşiktaş'ta forma giyen eski takım arkadaşı Gökhan Gönül ile önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda yemek yedi.

Tecrübeli oyuncu, sabah da Boğaz'ın keyfini çıkardı. Eski futbolcu arkadaşı Khalid Boulahrouz ile yemekte buluşan RvP basın mensuplarının kameralarına yakalandı...