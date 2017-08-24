Taraftardan çok ilginç tepkiler

Fenerbahçe, 2-0 kaybettiği ilk maçın ardından Vardar'ı Kadıköy'de ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler 61. dakikada Roman Neustaedter'in golüyle 1-0 öne geçti. Takımla birlikte tribünler de bu golden sonra büyük bir sevinç yaparken, 68'de Vardar beraberlik golünü buldu ve Kadıköy'e büyük bir sessizlik çöktü. Mücadelenin son dakikalarında ise ilginç bir an yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar 84. dakikada Vardar'ın yaptığı Jaba Jigauri-Damir Kojasevic değişikliğini alkışlayarak takımlarına tepki gösterdi. 90. dakikada ise top Vardar'lı oyunculardayken 'oley' tezahüratlarında bulundu.