 Taraftara fair-play ve ceza uyarısı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Taraftara fair-play ve ceza uyarısı

    Taraftara fair-play ve ceza uyarısı
    Sarı-lacivertli yönetim, Vardar maçına gelecek taraftarlara fair-play ve ceza uyarısı yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada; kötü tezahürat yapılmaması, sahaya yabancı madde atılmaması ve meşale yakılmaması istendi, aksi halde kulüp olarak ceza alınacağı hatırlatıldı
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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