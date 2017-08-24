Taraftara fair-play ve ceza uyarısı

Sarı-lacivertli yönetim, Vardar maçına gelecek taraftarlara fair-play ve ceza uyarısı yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada; kötü tezahürat yapılmaması, sahaya yabancı madde atılmaması ve meşale yakılmaması istendi, aksi halde kulüp olarak ceza alınacağı hatırlatıldı