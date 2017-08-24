Stoch'un Devler Ligi laneti sürüyor!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den Slavia Prag’a transfer olan Miroslav Stoch, uzun yıllardır düşlediği Şampiyonlar Ligi rüyasına yine erkenden veda etti.
4 TAKIMLA 7 KEZ ÖN ELEMEYİ GEÇEMEDİ
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda sarı-lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi için seçtiğini söyleyen Stoch, Fenerbahçe formasıyla 4 defa mücadele ettiği ön eleme turunda Devler Ligi'ne veda etmişti.
Daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Twente ve Paok formalarıyla da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunu geçmeyi başaramayan Slovak futbolcu, dün akşam oynanan maçlar sonunda yeni takımı Slavia Prag'la da aynı kaderi yaşadı.
Play-off turunda Yunanistan ekibi APOEL ile eşleşen Slavia Prag, rakibine 2-0 ve 0-0'lık iki maç sonunda elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TERCİH ETTİM' DEMİŞTİ
Transfer olduğu gün Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için tercih ettiğini açıklayan Stoch, Slavia Prag'a geldiğinde de Çekya ekibini 'Şampiyonlar Ligi için tercih ettim' açıklamasını yapmıştı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda sarı-lacivertli ekibi Şampiyonlar Ligi için seçtiğini söyleyen Stoch, Fenerbahçe formasıyla 4 defa mücadele ettiği ön eleme turunda Devler Ligi'ne veda etmişti.
Daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Twente ve Paok formalarıyla da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunu geçmeyi başaramayan Slovak futbolcu, dün akşam oynanan maçlar sonunda yeni takımı Slavia Prag'la da aynı kaderi yaşadı.
Play-off turunda Yunanistan ekibi APOEL ile eşleşen Slavia Prag, rakibine 2-0 ve 0-0'lık iki maç sonunda elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TERCİH ETTİM' DEMİŞTİ
Transfer olduğu gün Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için tercih ettiğini açıklayan Stoch, Slavia Prag'a geldiğinde de Çekya ekibini 'Şampiyonlar Ligi için tercih ettim' açıklamasını yapmıştı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Stoch'un Devler Ligi laneti sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.