 Stoch'un Devler Ligi laneti sürüyor! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Stoch'un Devler Ligi laneti sürüyor!

    Stoch'un Devler Ligi laneti sürüyor!

    Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den ’a transfer olan , uzun yıllardır düşlediği rüyasına yine erkenden veda etti.

    4 TAKIMLA 7 KEZ ÖN ELEMEYİ GEÇEMEDİ
    Fenerbahçe'ye transfer olduğunda sarı-lacivertli ekibi için seçtiğini söyleyen Stoch, Fenerbahçe formasıyla 4 defa mücadele ettiği ön eleme turunda Devler Ligi'ne veda etmişti.

    Daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Twente ve Paok formalarıyla da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunu geçmeyi başaramayan Slovak futbolcu, dün akşam oynanan maçlar sonunda yeni takımı 'la da aynı kaderi yaşadı.

    Play-off turunda Yunanistan ekibi APOEL ile eşleşen Slavia Prag, rakibine 2-0 ve 0-0'lık iki maç sonunda elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

    'ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TERCİH ETTİM' DEMİŞTİ
    Transfer olduğu gün Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için tercih ettiğini açıklayan Stoch, Slavia Prag'a geldiğinde de Çekya ekibini 'Şampiyonlar Ligi için tercih ettim' açıklamasını yapmıştı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:45
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