 Sosa için yalanlama – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    için yalanlama

    Sosa için yalanlama
    Fenerbahçe, dün resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruda bulundu. Sarı-lacivertlilerin, Gustavo Gomez ile birlikte 'yı da Milan'dan istediği iddia edilmişti. Fenerbahçe ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır. Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır."
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:36
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