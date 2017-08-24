 Martin Skrtel: Kolay olmayacak – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Martin Skrtel: Kolay olmayacak

    Martin Skrtel: Kolay olmayacak
    Basın toplantısına katılan Martin Skrtel, "İlk maçta iyi oynadık ama skor elde edemedik. Hala önümüzde bir 90 dakika var. Kolay olmayacak ama yeteneklerimize ve bize turu getirecek skoru alabileceğimize inanıyoruz" dedi. Slovak savunmacı yenilen goller için, "Kalemizde çok gol gördük. Daha çok bireysel hatalardan gelen goller bunlar. Bize düşen çalışarak bunları değiştirmek" derken, defansta aynı ikilinin oynamasının daha iyi olacağını ancak bu kararın hocaya ait olduğunu söyledi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:38
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